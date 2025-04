Schauspiel-Ikone Liza Minnelli: SO möchte sie beerdigt werden

Mit 79 Jahren denkt Liza Minnelli bereits über das Unvermeidliche nach – und das mit ganz eigenem Glamour-Faktor. Die Oscar-Preisträgerin und Broadway-Legende hat ihre Wünsche für ihre letzte Reise bereits klar formuliert: Sie möchte in einem Kleid des berühmten Designers Halston beerdigt werden

Bereits in den 1970er-Jahren setzte die Tochter von Hollywood-Ikone Judy Garland modische Maßstäbe. In ihrem gefeierten TV-Konzert „Liza with a Z“ aus dem Jahr 1972 sorgte sie in einem kurzen, feuerroten Pailletten-Kleid von Halston für Furore. Heute erinnert sich die Schauspielerin schmunzelnd an die Reaktionen von damals: „Wir haben vor den Zensoren versteckt, wie sexy dieses Kleid wirklich war. Ich sah die Sponsoren, wie sie sich an die Brust fassten – aber niemand ist gestorben.“

Doch der legendäre Look ist für Minnelli weit mehr als ein Stück Modegeschichte – er ist eine Lebenshaltung. In einem Interview mit „Vulture“ verriet sie nun: „Ich möchte in Halston beerdigt werden.“ Und weiter: „Aber keine Einäscherung, Baby – warum ein exquisites Outfit ruinieren?“

Liza Minnelli, die mit ihrer Rolle in der Filmadaption von „Cabaret“ zur internationalen Ikone wurde, betont, wie wichtig ihr das Halston-Erbe bis heute ist. „Halston war ein Genie. Jahrzehnte später trage ich immer noch seine Kleider“, schwärmt sie.

Trotz aller Gedanken an das Ende bleibt Minnelli ihrer Linie treu: mit Stil, Humor und einem Hauch Rebellion. Denn wenn es nach ihr geht, soll selbst der Abschied von der Bühne des Lebens im Scheinwerferlicht stattfinden – natürlich in Glitzer und Glamour.