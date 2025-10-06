Schwangerer "Transformers"-Star teilt erstes Babybauchfoto mit neuem Partner

"Transformers"-Star Isabel Lucas und ihr Partner Cyrus Sutton erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Die Schauspielerin kündigt die Schwangerschaft auf Instagram mit Babybauchfotos an

Isabel Lucas, 40, ist außer sich vor Freude: Die "Transformers"-Darstellerin und ihr Partner, der US-amerikanische Regisseur und Emmy-Gewinner Cyrus Sutton, 43, erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Die australische Aktrice überrascht ihre 235.000 Instagram-Follower mit den Nachrichten. Sie steht am Strand, blickt auf ihre Füße im nassen Sand, während im Hintergrund Wellen brechen. Die Sonne geht langsam unter, während sie ihre Hand schützend auf den Babybauch legt. Auf dem Bild trägt sie schwarze Unterwäsche und ein aufgeknöpftes weißes Kleid.

Schauspielerin im Baby-Glück

Es folgen weitere Bilder, darunter eines, auf dem Lucas auf einer Decke im Wald sitzt und erneut ihren Babybauch zeigt. Am Ende der Galerie postet sie ein Kussfoto mit Cyrus Sutton. "Manchmal fließen Worte, manchmal ist das Geheimnis zu groß und alles, was bleibt, ist das Gefühl. Hier existiert eine neue Ewigkeit. Inmitten von Blütenblättern stiller Wunder und reiner Liebe", schreibt die Schauspielerin. Sie ergänzt: "Gemeinsam halten wir dieses Wunder mit zärtlichen, herzlichen Händen."

Isabel Lucas und Shia LeBeouf © Hersteller

Glückwünsche aus Hollywood

Unter dem Beitrag sammeln sich zahlreiche Glückwünsche. Neben "Twilight"-Star Kellan Lutz, 40, gratuliert auch Freida Pinto, 40. "Oh Izzy!! Das hat mein Herz so glücklich gemacht. Ich sende dir und deinem süßen Baby so viel Liebe", jubelt die "Slumdog Millionär"-Darstellerin. Erst im August zeigte Isabel Lucas ihre neue Liebe auf Instagram. Sie veröffentlichte mehrere Bilder, auf denen sie sich vor einem Wasserfall an Cyrus Sutton schmiegt. "Wo Träume ruhen", schrieb sie dazu.

Wie lange die beiden bereits ein Paar sind, bleibt unklar. Zuvor war Lucas von 2010 bis 2012 mit Musiker Angus Stone, 39, zusammen. Von 2005 bis 2008 war sie mit Chris Hemsworth, 42, liiert, den sie am Set der australischen Soap "Home and Away" kennenlernte. Nun beginnt Lucas mit Cyrus Sutton ein neues Kapitel.