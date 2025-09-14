Schwarzenegger zeigt Fotos seiner Traum-Hochzeit

Patrick Schwarzenegger und seine langjährige Partnerin Abby haben nach zehn Jahren Beziehung den Bund fürs Leben geschlossen. Gefeiert wurde im luxuriösen „Gozzer Ranch Golf and Lake“-Klub – mit prominenten Gästen und einem Bräutigam, der schon kurz nach der Feier wieder zurück ans Filmset musste

Mit weißen Outfits, strahlender Stimmung und traumhafter Kulisse gaben sich Patrick Schwarzenegger, Sohn von Hollywood-Ikone Arnold Schwarzenegger (77) und John-F.-Kennedy-Nichte Maria Shriver (69), und seine Abby das Ja-Wort. Rund 600 Meter über dem Meeresspiegel wurde auf dem weitläufigen Gelände des „Gozzer Ranch Golf and Lake“-Klubs ausgelassen gefeiert. Jetzt öffnet er auf Instagram für Fans sein Hochzeits-Album.

Prominente Gratulanten

Unter den Gästen befanden sich auch Chris Pratt (45), Ehemann von Patricks Schwester Katherine (35), sowie Schauspieler Jason Isaacs (62), der in der Serie „The White Lotus“ den TV-Vater des Bräutigams spielte. Die Gästeliste spiegelte Patricks Status in Hollywood wider: Der 31-Jährige gilt als einer der aufstrebenden jungen Stars der Branche, geschätzt für seine Disziplin und Bodenständigkeit.

Christina Schwarzenegger, Arnold Schwarzenegger, Patrick Schwarzenegger, Maria Shriver and Katherine Schwarzenegger © Getty

Strenge Erziehung, starker Start

Dass Schwarzenegger Junior trotz berühmtem Nachnamen auf eigenen Beinen steht, liegt auch an der Erziehung durch seinen Vater. „Wenn wir unsere Betten früher nicht gemacht haben, konnte es auch schon einmal vorkommen, dass Papa die Decken aus dem Fenster geschmissen hat. Im Nachhinein war das aber ein guter Lerneffekt, für den ich dankbar bin“, erzählte Patrick der "Bild"-Zeitung.

Hochzeitsparty – und gleich zurück zur Arbeit

Hunger Games, Schwarzenegger in White Lotus © Lionsgate/HBO

Nach der Feier im knapp 300 Hektar großen Anwesen gönnte sich das Paar nur eine kurze gemeinsame Nacht. Schon am Montag stieg Patrick in den Flieger nach London, wo Dreharbeiten auf ihn warteten. Die Flitterwochen sollen nachgeholt werden – ganz nach der Schwarzenegger-Devise: Erst die Arbeit, dann das Vergnügen.