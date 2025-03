Schwarzengger-Sohn will neuer "Terminator" werden

Patrick Schwarzenegger (31) tritt endgültig aus dem Schatten seines berühmten Vaters Arnold Schwarzenegger (77). Mit seiner Hauptrolle in der dritten Staffel der Erfolgsserie „The White Lotus“ feiert der Schauspieler seinen großen Durchbruch. Jetzt will er sogar Papas Parade-Rolle!

Mehr als sechs Monate drehte Schwarzenegger in Thailand – eine Herausforderung für seine Beziehung. Seine Verlobte Abby Champion (27), die als Model weltweit unterwegs ist, konnte ihn nur zweimal besuchen. „Es war nicht einfach. Abby arbeitet viel in New York und Europa, Thailand liegt da völlig ab vom Schuss. 23 Stunden von L.A. – da springt man nicht mal eben in den Flieger“, erzählt er. Während Abby den Aufenthalt genießen konnte, musste er hart arbeiten: „Work hard, play hard“, so der Schauspieler.

Abby Champion und Patrick Schwarzenegger © Getty ×

Als Sohn einer Hollywood-Legende steht Schwarzenegger unter besonderer Beobachtung. Auch Hasskommentare auf Social Media gehören für ihn dazu: „Ich lese manchmal Negatives. Macht mich das glücklich? Nein. Aber ich verschwende keine Gedanken daran.“ Besonders oft hört er Kritik an seiner körperlichen Statur. „Warum hast du dich nicht aufgepumpt? Du verschwendest deine Genetik!“, werfen ihm Nutzer vor – eine Anspielung auf seinen Vater, der als Bodybuilding-Ikone bekannt wurde.

Patrick Schwarzenegger als neuer „Terminator“?

Arnold Schwarzenegger als "Terminator" © Hersteller

Trotz der Vergleiche mit Arnold Schwarzenegger wollte Patrick lange Zeit seinen eigenen Weg gehen. Doch jetzt kann er sich vorstellen, in die Fußstapfen seines Vaters zu treten – sogar als neuer „Terminator“. „Ich musste erst auf eigenen Beinen stehen, das ist mir gelungen. Jetzt bin ich bereit, den Terminator zu spielen – ob mit meinem Dad oder ohne ihn.“ Man darf also gespannt sein, ob es einen neuen Terminator-Film geben wird, und wer darin die Hauptrolle spielt.