Shitstorm gegen Ryan Reynolds wegen "Deadpool & Wolverine"-Szene mit seiner kleinen Tochter

Hollywoodstar Ryan Reynolds steht derzeit massiv in der Kritik, nachdem er öffentlich gestanden hat, dass seine damals siebenjährige Tochter Inez in einer Szene des Films "Deadpool & Wolverine" eine vulgäre Zeile sprechen musste. Fans sind empört und werfen Reynolds Verantwortungslosigkeit vor

Im 2024 erschienenen Film übernahm Inez Reynolds eine kleine Rolle als „Kidpool“, eine freche, jugendliche Version von Deadpool. In einer Szene äußerte sie die kontroverse Zeile: „Hey, wenn ich deine Meinung will, nehme ich Wolverines Sch***** aus deinem Mund.“ Reynolds gab an, dass er seine Tochter überreden musste, die Zeile zu sprechen, nachdem sie zunächst zögerlich gewesen sei.

In einem Kommentartrack zur sogenannten „Deadpool Corps“-Szene, die er gemeinsam mit Regisseur Shawn Levy aufnahm, erklärte Reynolds: "Zu meiner Schande musste ich sie überzeugen, und ich bin wohl Vater des Jahres dafür, dass ich sie dazu gebracht habe, diese Sprache zu benutzen.“ Laut Levy habe Inez die Zeile zwischen 70 und 500 Mal wiederholen müssen, was Reynolds scherzhaft als Grund für künftige Schuldgefühle anführte.

© Disney

Reynolds berichtete weiter, dass Inez ursprünglich nicht bereit war, den Satz zu sagen, jedoch ihre Meinung änderte, als er damit drohte, die Rolle neu zu besetzen. „Sie kam später zurück und sagte: ‚Ich möchte es jetzt sagen.‘“ Levy fügte hinzu, dass die beiden möglicherweise einen Schritt zu weit gegangen seien, da sie die junge Schauspielerin so oft dieselbe Zeile wiederholen ließen.

Ryan Reynolds und Blake Lively mit ihren Kindern James und Ines Reynolds © Getty ×

Die Szene sorgt vor allem jetzt für Aufsehen, da Reynolds derzeit in rechtliche Auseinandersetzungen mit Regisseur Justin Baldoni verwickelt ist. Fans werfen Reynolds Doppelmoral vor: Einerseits kritisiert er Baldoni öffentlich als "Prädator“, während er andererseits seine Tochter dazu brachte, eine solche Zeile auszusprechen. In den sozialen Medien hagelt es Kritik an dem Schauspieler. Viele bezeichnen es als "widerlich" und "pervers", ein Kind solch explizite Dialoge sprechen zu lassen. Einige Fans hinterfragen Reynolds’ Erziehungsstil und betonen, dass selbst der humoristische Kontext der Deadpool-Reihe diesen Schritt nicht rechtfertige.

Schnuckel Ryan Reynolds spielt Wade Wilson / Deadpool © Twentieth Century Fox 2009

Es war nicht das erste Mal, dass Reynolds seine Kinder in Projekte einbindet. Auch sein Sohn Olin hatte eine kleine Rolle in dem Film und spielte „Babypool“. Auf der Premiere in New York im Jahr 2024 scherzte Reynolds über die Rollen seiner Kinder: „Ich hoffe, dies wird das Traumatischste sein, das ihnen in ihrem wundervollen Leben widerfährt.“ Doch für viele Fans war diese Aussage alles andere als beruhigend. Ob Reynolds aus dem Vorfall Konsequenzen ziehen wird, bleibt abzuwarten. Die Diskussionen rund um den skandalösen Auftritt von Inez dürften aber noch lange nachhallen.