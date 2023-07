Sinéad O'Connor: Neue Details zur Todesursache

Die 56-jährige Sängerin wurde tot in ihrer Londoner Wohnung aufgefunden.

"It's been seven hours and fifteen days/ since you took your love away...": Schon die ersten Zeilen sind es, die einem im Gedächtnis bleiben. Sinéad O'Connor hat wohl eines der bekanntesten Liebeslieder der Musikgeschichte gesungen - der Song "Nothing Compares 2 U" machte sie 1990 weltweit bekannt. Nun ist die irische Sängerin im Alter von 56 Jahren britischen Medien zufolge tot in ihrem Zuhause in London tot aufgefunden worden.

Erste Details

Scotland Yard bestätigte auf Anfrage der dpa, dass eine 56 Jahre alte Frau an einer Wohnadresse im Südosten Londons am Mittwochvormittag regungslos entdeckt und von der Polizei für tot erklärt wurde. Der Todesfall werde nicht als verdächtig behandelt, hieß es weiter. Die britische Polizei darf aus rechtlichen Gründen die Identität nicht ausdrücklich bestätigen, es gibt aber keinen Zweifel, dass es sich um O'Connor handelt.

Wenig später gab der zuständige Gerichtsmediziner Details zur Todesursache bekannt. Demnach handelt es sich „um keine medizinische Ursache“, die genauen Ergebnisse der Obduktion stehen aber noch aus.

"Mit großer Trauer geben wir den Tod unserer geliebten Sinéad bekannt", hatten am Abend Medien aus einem Statement der Familie zitiert. Familie und Freunde baten demnach darum, in dieser schwierigen Zeit ihre Privatsphäre zu wahren.

"Nothing Compares 2 U"

In ihrem Musikvideo damals sah man sie mit rasiertem Kopf vor schwarzem Hintergrund. In ihrer Stimme konnten Zorn liegen, Trauer, Verwundbarkeit. Die irische Sängerin feierte internationale Erfolge, war aber auch wegen skandalträchtiger Auftritte bekannt. So zerriss sie etwa 1992 vor laufender Kamera ein Bild von Papst Johannes Paul II. und prangerte Missbrauch in der katholischen Kirche an.

Geboren wurde sie am 8. Dezember 1966. Ihre Eltern trennten sich früh. Sie behauptete später, ihre Mutter habe sie misshandelt, was sie im Song "Fire On Babylon" auch künstlerisch verarbeitete. Die irische Musikerin sprach in ihrem Leben öfter über psychische Probleme und drohte, sich vom Musikgeschäft zurückzuziehen. Zwischenzeitlich war sie mal verschwunden, dann wieder da.

Tod ihres Sohnes

An den großen Erfolg ihrer früheren Karriere konnte sie nie mehr anknüpfen. Im Jahr 2012 hatte sie aus gesundheitlichen Gründen eine Tournee abgebrochen und das damit begründet, dass sie manisch-depressiv sei und sich sehr unwohl fühle.

Zu ihrem Lied "Nothing Compares 2 U", das vom Musiker Prince (1958-2016) geschrieben wurde, dürften schon so manche Menschen geheult haben, wenn sie Liebeskummer hatten oder jemanden vermissten, der nicht mehr Teil ihres Lebens war. Auch heute kann man es in solchen Stunden noch gut anhören.

O'Connor hatte vier Kinder, eines davon verlor sie vor mehr als einem Jahr - ihren damals 17 Jahre alten Sohn. Sie war mehrmals verheiratet. Auch spirituell probierte sie verschiedene Ansätze aus. Vor einigen Jahren war bekanntgegeben worden, sie sei zum Islam konvertiert. In den 90ern hatte sie sich von einer katholischen Splittergruppe angeblich zur Priesterin weihen lassen.