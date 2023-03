Ski-Liebespaar überrascht mit Hochzeit und Karriere-Aus

DAS Ski-Traumpaar Marie-Michèle Gagnon (33) und Travis Ganong überraschen mit gleich zwei Mega-Nachrichten.

Sie sind wohl DAS Ski-Traumpaar: Die Kanadierin Marie-Michèle Gagnon (33) und der US-Amerikaner Travis Ganong (34).

Die beiden überraschen jetzt mit gleich zwei Wahnsinns-Nachrichten und sorgen damit für doppelt Furore. In einem Instagram-Video sind die beiden gemeinsam zu sehen, wie sie eine Piste hinabsausen.

Soweit so gut, aber das wirklich besondere an dem Clip: Die beiden rasen im Hochzeitslook die Abfahrt hinunter.

In der Beschreibung machen es Gagnon und Ganong dann offiziell: Sie haben geheiratet!

Aber nicht genug davon: Auch verkünden sie mit dem Clip ihr Karriere-Aus. Das mag vielleicht im ersten Moment nach einer traurigen Verkündung klingen, man merkt aber schnell: Die beiden wirken total zufrieden und glücklich miteinander!

Sie schreiben unter ihrem Instagram-Post: "Symbolischer letzter Lauf in unseren Kostümen! Wir haben übrigens nicht nur geheiratet. Travis und ich sind seit über 15 Jahren und während unserer gesamten Weltcup-Karriere zusammen, deshalb wollten wir diesen Moment gemeinsam mit unseren Familien in Andorra feiern. Vielen Dank an alle, die uns in all den Jahren angefeuert haben“

Na, wenn das nicht einmal tolle Nachrichten sind!