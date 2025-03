"Slutty Mormon": Harry-Potter-Star startet eine OnlyFans-Seite

Die britische Schauspielerin Jessie Cave startet eine OnlyFans-Account, um aus ihren Schulden raus zu kommen.

Am Montag kündigte Jessie Cave auf ihrem Instagram-Kanal ihren neuen OnlyFans-Account an. Sie plant dort "sinnlichen" Haar-Content zu posten.

Haar-Fetisch

Jessie Cave spielte in den letzten drei Harry-Potter-Teilen den Charakter Lavender Brown und erreichte dadurch eine Bekanntheit. In ihrem Video kündigte sie an, dass auf OnlyFans nur Haar-Content kommt.

Auf ihrer OnlyFans-Profilseite beschreibt Cave sich selbst: "Ehemalige Harry-Potter-Schauspielerin, Autorin, Doodlerin und jetzt OnlyFans Long Hair Specialist. Ich mache NICHE HAIR CONTENT, der dir vielleicht gefällt. Wie magisch! Eulentropfen fast täglich. Zauberer-Warnung: Ich mache keine expliziten sexuellen Inhalte. Könnte in meiner Unterwäsche sein. Wird auf Dm's reagieren. Lasst uns einander kennenlernen! Wenn du auf Haare stehst, bist du hier genau richtig. Wenn Sie etwas Bestimmtes wollen, können Sie mir eine Nachricht schicken und ich werde gerne sehen, was wir tun können."

Sie will mit der neuen Karriere ihre Schulden begleichen, das Haus renovieren und eine andere Seite von ihr selbst zeigen.