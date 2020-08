So tickt Brad Pitts neue Liebe

Turteltauben. Zurzeit weilt Hollywoodstar Brad Pitt mit seiner (nicht offiziellen) neuen Freundin Nicole Poturalski in seinem Chateau Miraval in Südfrankreich. Das 27-jährige Model aus Deutschland soll Pitts Herz erobert haben, wie aus seinem Umfeld zu vernehmen ist. Die Sache hat nur einen Haken – Nicole soll noch verheiratet sein!

Promi-Wirt. Und das mit keinem Unbekannten. Der Berliner Szene-Gas­tronom Roland Mary, Besitzer des Promi-Hotspots Borchardt, sagt auf Anfrage der Bild-Zeitung dazu nur eines: nichts.

Lovestory. Nicoles Lovestory soll übrigens genau in diesem Lokal 2019 begonnen haben, als sie nach der Premiere von Once Upon a Time … in Hollywood Pitt im Borchardt kennenlernte. Kurz darauf trafen sich die beiden bei einem Fotoshooting von Nicole in Los Angeles wieder.

Als Model ist Nicole Poturalski extrem erfolgreich und zierte bereits die Cover von Cosmopolitan und Elle. Jetzt ist sie auch der neue Society-Star …