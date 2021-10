× Squid Game: Darsteller zu Gast bei Tonight Show

Die Darsteller des Netflix-Hits "Squid Game" traten letzte Woche in der "The Tonight Show bei Jimmy Fallon" auf und sprachen über den großen Erfolg der Serie.

Die Schauspieler - darunter Lee Jung-jae, Park Hae-soo, Wi Ha-joon und Jung Ho-yeon - erschienen virtuell. Park, der Sang-woo spielt, sagte zu Fallon: "Ich bin so dankbar, dass so viele Leute dies über so viele Medien verfolgen, aber ich fühle es in diesem Moment noch mehr. Es ist real. Ich fühle es in meinen Knochen."

Die neunteilige Serie, die in Südkorea produziert wird, wurde am 17. September auf Netflix veröffentlicht. Der fiktive Thriller spielt in Seoul, wo Menschen mit hohen Schulden an einem Kinderspiel teilnehmen können, bei dem es für die Gewinner Geld und für die Verlierer den Tod gibt.

Rohe Gier

Wi, der in der Serie Jun-ho spielt, sagte zu Fallon: "Ich denke, dass die koreanischen Kinderspiele definitiv einen Teil des Reizes ausmachen. Sie können sehr originell und erfrischend sein, aber auch schockierend für die internationalen Zuschauer. Ich habe auch das Gefühl, dass wir die wahre menschliche Natur der rohen Gier und der menschlichen Natur, die sich in den Spielen abspielt, gut zum Ausdruck gebracht haben, was, glaube ich, bei vielen Zuschauern Anklang findet."

Schulhofspiele

Jimmy forderte die Darsteller von Squid Game auf, in Runden klassischer Schulhofspiele wie Schere-Stein-Papier, Eier- und Löffelrennen und mehr gegeneinander anzutreten.

