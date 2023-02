Normalerweise erhitzt Ivana Knöll in hautengen Fußballtrikots oder knappen Bikinis die Gemüter ihrer Fans. Die frühere Miss Kroatien macht aber auch im Cocktailkleid eine gute Figur.

Ihre Kurven sind das Markenzeichen von Ivana Knöll und verzücken regelmäßig ihre 3,5 Millionen Follower auf Instagram. Doch die 26-Jährige ist nicht nur am Strand oder im Stadion ein echter Hingucker, sondern auch in Abendbekleidung. Bei der Afterparty der britischen Vogue nach den BAFTA-Awards (British Academy of Film and Television Arts) glänzte sie im weißen Cocktailkleid. Glänzen im wahrsten Sinne des Wortes, denn Knölls Spitzenkleid funkelte im Blitzlichtgewitter.

Wohlgemerkt: Die Tochter eines Deutschen und einer Kroatin hatte ihren Traumbody zwar in ungewohnt viel Stoff gehüllt, dieser war jedoch untenrum durchsichtig und gewährte tiefe Einblicke auf ihre Kehrseite. Nur ihre knappe Unterwäsche verdeckte ihre Intimzone.

Übrigens: Ivana Knöll hat große Zukunftspläne für den Fußball. "Ich würde gerne FIFA-Botschafterin für die nächste WM werden!", verriet sie dem US-Promiportal "TMZ". Die kommende Weltmeisterschaft steigt 2026 in den USA, Mexiko und Kanada. Immerhin kann sie dort nicht wie zuletzt in Katar den streng religiösen Scheichs den Kopf verdrehen ...