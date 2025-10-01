Alles zu oe24VIP
Tilly ist komplett fake - und soll der nächste Superstar werden
© YouTube

KI

Tilly ist komplett fake - und soll der nächste Superstar werden

01.10.25, 09:27 | Aktualisiert: 01.10.25, 10:29
KI-Schauspielerin Tilly Norwood wurde beim Industrietreffen des Züricher Film Festivals vorgestellt.

Neuigkeiten in der Welt der künstlichen Intelligenz:  KI-Schauspielerin  Tilly Norwood wurde beim Industrietreffen des Züricher Film Festivals vorgestellt. 

Emily Blunt steht KI-generierten Schauspielern kritisch gegenüber. Im Interview mit dem Magazin "Variety" wurden der 42-Jährigen die Aufnahmen einer KI-generierten Schauspielerin mit dem Namen Tilly Norwood gezeigt. "Das ist KI? Meine Güte, wir sind verloren. Das ist sehr, sehr beunruhigend", sagte Blunt.

Erschreckend

Ob sie diese Nachricht enttäusche? "Ich weiß gar nicht, wie ich das beantworten soll, außer zu sagen, wie erschreckend das ist", so die Schauspielerin ("Sicario", "Oppenheimer"). An Schauspielagenturen richtete sie ein Appell: "Bitte, Agenturen, tut das nicht. Bitte hören Sie auf. Hören Sie auf, unsere menschlichen Verbindungen zu kappen."

Nächste Scarlett Johansson werden

Die KI-Schauspielerin wurde beim Industrietreffen des Züricher Film Festivals (Zurich Summit) vorgestellt. Sie ist eine Kreation des Studios Xicoia, das zur KI-Firma der Unternehmerin Eline Van der Velden gehört. Van der Velden hatte dem Magazin "Broadcast International" gesagt: "Wir wollen, dass Tilly die nächste Scarlett Johansson oder Natalie Portman wird." Schauspielerin Blunt reagierte darauf nur mit: "Aber wir haben doch schon Scarlett Johansson."

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

