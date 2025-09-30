Neues KI-Modell: OpenAI steuert 2025 auf Mega-Umsatz zu

Nachrichtenportal "The Information": Erlöse des ChatGPT-Anbieters erreichten heuer im ersten Halbjahr 4,3 Mrd. Dollar. Um 16 Prozent mehr als im Gesamtjahr 2024.

GPT-5, das neueste OpenAI-Modell wurde Anfang August 2025 veröffentlicht und zeigte durch deutliche Verbesserungen in Intelligenz, Problemlösung und weniger Halluzinationen (schwachsinnigen Antworten) auf. Um die Modelle zu trainieren, verbrennt OpenAI Milliarden. Doch Abomodelle und Unternehmenskooperationen spülen jetzt auch immer mehr Geld in die Kassen.

In 6 Monaten mehr Umsatz als im ganzen Vorjahr

OpenAI hat einem Medienbericht zufolge in der ersten Hälfte 2025 bereits mehr Umsatz gemacht als im gesamten Vorjahr. Das Start-up habe Erlöse in Höhe von 4,3 Milliarden Dollar (3,7 Mrd. Euro) erwirtschaftet, schrieb das Nachrichtenportal "The Information" am Dienstag. Dies seien um 16 Prozent mehr als im Gesamtjahr 2024. Gleichzeitig habe der ChatGPT-Anbieter wegen der hohen Entwicklungskosten seiner künstlichen Intelligenz (KI) 2,5 Mrd. Dollar an Verlusten aufgehäuft.

Die US-Firma verfüge aber über ein Finanzpolster von 17,5 Mrd. Dollar. OpenAI war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

OpenAI investiert Milliardensummen in den Bau neuer KI-Rechenzentren, unter anderem im Rahmen des US-Projekts "Stargate". Hierbei arbeitet das Unternehmen auch mit dem Chip-Hersteller Nvidia zusammen, der für bis zu 100 Mrd. Dollar bei OpenAI einsteigt.