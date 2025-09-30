Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie Mörwald kocht
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 21.850 aktien up +0.69% Andritz AG 60.25 aktien down -0.17% BAWAG Group AG 113.00 aktien up +1.53% CA Immobilien Anlagen AG 23.380 aktien up +0.6% CPI Europe AG 18.650 aktien down -0.48% DO & CO Aktiengesellschaft 223.50 aktien up +0.45% EVN AG 23.400 aktien down -0.21% Erste Group Bank AG 83.85 aktien down -0.59% Lenzing AG 25.200 aktien up +0.2% OMV AG 45.500 aktien down -0.83% Oesterreichische Post AG 29.550 aktien up +0.17% PORR AG 28.450 aktien down -0.18% Raiffeisen Bank Internat. AG 29.680 aktien down -0.6% SBO AG 27.000 aktien down -1.1% STRABAG SE 77.70 aktien up +1.04% UNIQA Insurance Group AG 12.660 aktien up +0.48% VERBUND AG Kat. A 61.55 aktien up +0.65% VIENNA INSURANCE GROUP AG 46.650 aktien up +0.43% Wienerberger AG 27.160 aktien up +0.37% voestalpine AG 30.080 aktien down -0.59%
  1. oe24.at
  2. Business
  3. International
Neues KI-Modell: OpenAI steuert 2025 auf Mega-Umsatz zu
© getty/OpenAI

Elektronenhirn

Neues KI-Modell: OpenAI steuert 2025 auf Mega-Umsatz zu

30.09.25, 13:16
Teilen

Nachrichtenportal "The Information": Erlöse des ChatGPT-Anbieters erreichten heuer im ersten Halbjahr 4,3 Mrd. Dollar. Um 16 Prozent mehr als im Gesamtjahr 2024.

GPT-5, das neueste OpenAI-Modell wurde Anfang August 2025 veröffentlicht und zeigte durch deutliche Verbesserungen in Intelligenz, Problemlösung und weniger Halluzinationen (schwachsinnigen Antworten) auf. Um die Modelle zu trainieren, verbrennt OpenAI Milliarden. Doch Abomodelle und Unternehmenskooperationen spülen jetzt auch immer mehr Geld in die Kassen.

In 6 Monaten mehr Umsatz als im ganzen Vorjahr

OpenAI hat einem Medienbericht zufolge in der ersten Hälfte 2025 bereits mehr Umsatz gemacht als im gesamten Vorjahr. Das Start-up habe Erlöse in Höhe von 4,3 Milliarden Dollar (3,7 Mrd. Euro) erwirtschaftet, schrieb das Nachrichtenportal "The Information" am Dienstag. Dies seien um 16 Prozent mehr als im Gesamtjahr 2024. Gleichzeitig habe der ChatGPT-Anbieter wegen der hohen Entwicklungskosten seiner künstlichen Intelligenz (KI) 2,5 Mrd. Dollar an Verlusten aufgehäuft.

Die US-Firma verfüge aber über ein Finanzpolster von 17,5 Mrd. Dollar. OpenAI war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

OpenAI investiert Milliardensummen in den Bau neuer KI-Rechenzentren, unter anderem im Rahmen des US-Projekts "Stargate". Hierbei arbeitet das Unternehmen auch mit dem Chip-Hersteller Nvidia zusammen, der für bis zu 100 Mrd. Dollar bei OpenAI einsteigt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden