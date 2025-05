ChatGPT-Mutter OpenAI eröffnet erstes deutsches Büro in dieser Stadt

Maturant nutzte ChatGPT: Prüfung in Wieselburg ungültig Bei der Deutschmatura am Francisco Josephinum in Wieselburg griff ein Schüler zur Künstlichen Intelligenz - und flog auf. Während 25 weitere Kandidaten ebenfalls unerlaubt im Netz surften, wurde nur einer beim Einsatz von ChatGPT überführt. Jetzt muss er im Herbst zur Wiederholung antreten