Für 6,5 Milliarden: OpenAI übernimmt Hardware-Startup von Apple-Legende

Wer glaubt, dass die spannendsten Technikideen weiterhin aus dem Hause Apple kommen, könnte bald eines Besseren belehrt werden.

Denn Jony Ive, der maßgeblich am Erfolg des iPhones beteiligt war, arbeitet nun mit OpenAI, dem Unternehmen hinter ChatGPT, an einer völlig neuen Geräteklasse. Die Pläne sind ehrgeizig – und auch finanziell beeindruckend.

Ex-Apple-Designer Jony Ive und OpenAI planen neues Gerät

Jony Ive ist vielen als der kreative Kopf hinter legendären Apple-Produkten wie dem iPod, iMac und dem iPhone bekannt. Ohne seinen Einfluss wäre Apple kaum zur weltweiten Marke geworden, die wir heute kennen. Jetzt, einige Jahre nach seinem Abschied von Apple, startet er mit einem neuen Partner durch: OpenAI, ein Unternehmen aus den USA (Kalifornien), das mit seiner Sprach-KI ChatGPT internationale Bekanntheit erlangte.

Jony Ive, ehemaliger Apple-Designer, prägte das Aussehen und die Bedienung ikonischer Geräte wie iPod, iPhone und iMac. © getty

Gemeinsam mit Sam Altman, dem Chef von OpenAI, arbeitet Ive an einem Projekt, das sich grundlegend von heutigen Geräten unterscheiden soll. Die Zusammenarbeit der beiden begann bereits vor zwei Jahren – und die Ergebnisse dieser Partnerschaft nehmen nun langsam Gestalt an.

Milliarden-Investition für ein gemeinsames Ziel

OpenAI will nicht länger nur Software entwickeln, sondern auch ein eigenes Gerät auf den Markt bringen. Dafür übernimmt das Unternehmen das von Ive gegründete Hardware-Startup „LoveFrom io“. Die Übernahme steht laut Medienberichten kurz vor dem Abschluss – vorausgesetzt, die zuständigen Behörden stimmen zu.

Der kolportierte Preis: rund 6,5 Milliarden US-Dollar (ca. 6 Milliarden Euro, Stand Mai 2025). Diese Summe macht den Deal zur größten Übernahme in der Geschichte von OpenAI. Und sie zeigt, welchen Stellenwert die geplante neue Technik für das Unternehmen hat.

Rückkehr zur kreativen Produktentwicklung

Jony Ive hat die Zeit bei OpenAI bereits mit jener Phase bei Apple verglichen, in der der iPod und später das iPhone entwickelt wurden. Er deutete an, dass dies möglicherweise sein bedeutendstes Projekt sein könnte. OpenAI-Chef Sam Altman erklärte, dass heutige Computer zwar bereits in der Lage seien, zu „sehen, zu denken und zu verstehen“, es aber weiterhin an passenden Schnittstellen mangele. Der Umgang mit Geräten sei bisher oft noch umständlich – das soll sich nun ändern.

Das Ziel ist ein Gerät, das nicht einfach nur weiterentwickelt, was wir schon kennen, sondern völlig neue Wege geht. Jony Ive übernimmt dabei nicht nur das Design, sondern soll als kreativer Leiter eine völlig neue Produktvision entwickeln.

Verstärkung aus alten Apple-Zeiten

Jony Ive ist bei diesem Projekt nicht allein. Er bringt ein erfahrenes Team mit, das ebenfalls aus der Apple-Welt stammt: Scott Cannon, Evans Hankey und Tang Tan. Alle drei haben früher in Schlüsselpositionen bei Apple gearbeitet und gelten als Fachleute für hochwertige Produktgestaltung. Dass so viele frühere Apple-Mitarbeiter gemeinsam mit OpenAI an einem neuen Gerät arbeiten, sorgt bereits jetzt für viel Gesprächsstoff in der Technikwelt.

Das erwartet uns

Konkrete Informationen zu dem geplanten Produkt sind bisher rar. Bloomberg, eine renommierte US-Nachrichtenagentur, berichtete allerdings, dass es sich deutlich vom klassischen Smartphone unterscheiden soll – sowohl in seiner Form als auch in der Art, wie es genutzt wird.

Die Vorstellung des neuen Geräts ist laut aktuellen Informationen nicht vor dem Jahr 2026 geplant. Es ist also noch Geduld gefragt. Dennoch deuten alle Anzeichen darauf hin, dass hier etwas entsteht, das weit über ein normales Update hinausgeht. Vielleicht nicht einfach ein neues Smartphone – sondern etwas, das dieses sogar ersetzen könnte.