© APA

"Untröstlich"

Todes-Drama um Milliardär Richard Branson

25.11.25, 17:58
Sir Richard Branson trauert um seine verstorbene Ehefrau Joan. Mit ihr war der britische Milliardär fast 50 Jahre lang zusammen.

Auf Instagram verkündete der 80-Jährige den Tod seiner Geliebten. Er schrieb: „Mit tiefem Schmerz muss ich mitteilen, dass Joan, meine Ehefrau und Partnerin seit 50 Jahren, verstorben ist.“

Der Boss von Virgin setzte fort: „Sie war die wundervollste Mutter und Großmutter, die sich unsere Kinder und Enkelkinder jemals hätten wünschen können.“ Branson verabschiedet sich von ihr. „Sie war meine beste Freundin, mein Fels in der Brandung, mein Leitstern, mein Ein und Alles. Ich liebe dich für immer, Joan x“.

Lady Joan, die mit Sir Richard zwei Kinder hat, wird seit langem als der „Fels in der Brandung“ und die „Quelle der Weisheit“ des Milliardärs bezeichnet.

