Tom Cruise und Ana de Armas
© Getty

Alles vorbei

Tom Cruise: Liebes-Aus mit seiner Ana de Armas & das ist der traurige Grund

16.10.25, 08:56
Die zwei Stars sollen laut Quellen keine Beziehung mehr führen. Nach nur neun Monaten ist alles aus.

Sie haben siech nie offiziell zu ihrer Liebe bekannt, es gibt keine verliebten Aufnahmen von Red Carpets und doch wurden sie öfter in inniger Umarmung von Paparazzi fotografiert: Hollywood-Superstars  Tom Cruise (63) und Ana de Armas (37)  hielten ihre Liebe privat.

Tom Cruise und Ana de Armas

Tom Cruise und Ana de Armas

© Getty

Jetzt soll alles aus sein, wie US-Medien berichten. Nach nur neun Monaten soll das Paar wieder  getrennte  Wege gehen - zumindest privat. Denn beruflich sollen beide auch in nächster Zeit noch gut verbandelt bleiben. Ein weiteres Filmprojekt steht an, in dem Cruise und Armas beide zu sehen sein werden.

Funke erloschen

Der Grund für das Liebes-Aus ist kein dramatischer, aber ein trauriger: Der  Funke der Liebe  sei zwischen ihnen erloschen. "Sie haben einfach erkannt, dass es nicht funktionieren würde und dass sie als Freunde besser dran sind", meinte die Quelle und weiter: "Der Funke zwischen ihnen ist erloschen, aber sie genießen weiterhin die Gesellschaft des anderen und gehen beide sehr erwachsen damit um." 

Ana de Armas

Ana de Armas

© Getty

Verliebt

Das letzte Mal wurden Tom und Ana am 26. Juli in Vermont zusammen gesichtet - beim Spaziergang, währenddessen die beiden die Finger nicht voneinander lassen konnten.

