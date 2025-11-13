Alles zu oe24VIP
James van der Beek
© Getty

Behandlung

Van der Beek versteigert Requisiten aus "Dawson's Creek" für Therapiekosten

13.11.25, 10:16
Teilen

Will mit dem Erlös eine Krebsbehandlung bezahlen.

Er muss zu besonderen Mitteln greifen: Der an Darmkrebs erkrankte US-Schauspieler  James van der Beek  lässt Requisiten vom Set der Teenie-Serie "Dawson's Creek" versteigern.

Mehr zum Thema

 

Wie das Magazin "People" berichtete, will der 48-Jährige mit der Auktion beim Auktionshaus Propstore Auctions eine Krebsbehandlung bezahlen. Dem Bericht zufolge soll im Dezember eine Kette versteigert werden und sein Outfit aus der Pilotfolge. Aber auch für andere Gegenstände aus der Serie und aus dem Film "Varsity Blues" können Fans bieten.

James Van der Beek
© Getty Images

Richtiger Moment

"Ich habe diese Schätze jahrelang aufbewahrt und darauf gewartet, dass der richtige Moment kommt, um etwas mit ihnen zu machen – und bei all den unerwarteten Wendungen, die das Leben in letzter Zeit gebracht hat, ist mir klar geworden: Die Zeit ist jetzt", zitierte das US-Magazin den Schauspieler.

James van der Beek
© Photo Press Service, www.photopress.at

 

Van der Beek machte Diagnose vor einem Jahr öffentlich

James van der Beek hatte seine Darmkrebs-Diagnose vor einem Jahr öffentlich gemacht. "Ich befinde mich in guter Verfassung und fühle mich stark", führte der sechsfache Vater auf Instagram aus. Er sei in Behandlung und habe sich zuletzt "mehr als je zuvor auf meine allgemeine Gesundheit konzentriert". Die Teenie-Serie "Dawson's Creek" startete 1999 im deutschen Fernsehen. Neben van der Beek spielten dort auch Katie Holmes und Michelle Williams mit.

