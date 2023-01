Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs gegen ''Wednesday''-Star

"Wednesday"-Star Percy Hynes White (21) wird von mehreren Frauen sexueller Missbrauch vorgeworfen. Zunächst wurde der 21-Jährige in einer Reihe von Tweets, die am Donnerstag von Twitter-Nutzerin @milkievich veröffentlicht wurden, des sexuellen Übergriffs beschuldigt. Inzwischen teilen immer mehr angeblich Betroffene ihre Erfahrungen mit Percy Hynes White in den sozialen Medien.

Schwere Vorwürfe. Die Twitter-Nutzerin sagt, dass Percy Hynes White Partys mit seinen Freunden geschmissen habe, auf denen die Gruppe angeblich junge Mädchen einluden, ihnen Alkohol und Drogen anboten – um sie dann sexuell anzugreifen. Die betroffenen Mädchen seien gerade mal zwischen 13 und 16 Jahre alt gewesen.

knowing that me and my friend's shocked, sick to our stomach reactions to seeing Percy Hynes White in our new favorite show is finally and my experience at his party in high school being justified cus yall are LISTENINGGGG . thank you