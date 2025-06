"Weenie": Schwarzenegger schockiert über Patricks Nacktszene

Der "Terminator" erschrak, als er plötzlich den Hintern und den Penis seines Sohns auf der Leinwand sah.

In einem Doppel-Interview für die Talkreihe Variety's Actors on Actors plauderten Arnold Schwarzenegger und sein Sohn Patrick (30) offen über eine Szene, die selbst den "Terminator" kurz sprachlos machte.

Mehr lesen:

Der Grund: Patrick Schwarzenegger zeigt in der kommenden dritten Staffel der HBO-Erfolgsserie The White Lotus als Saxon Ratliff alles – wirklich alles. „Ich hab deinen Hintern gesehen – und plötzlich auch deinen ‚Weenie‘“, witzelte Papa Arnold im Gespräch mit seinem Sohn. „Ich dachte mir nur: Was geht da ab? Das ist ja komplett verrückt!“

Arnie relativiert: „Hallo, du hast es doch auch gemacht!“

Trotz der ersten Überraschung zeigt sich der Hollywood-Veteran stolz auf seinen Sohnemann. Er erinnert sich sogar an eigene Nacktszenen zurück: „Arnold, hallo! Du hast genau das Gleiche gemacht – in Conan und Terminator. Also beschwer dich nicht.“ Vor allem Patricks Schauspiel lobt er in höchsten Tönen: „Ich bin sehr, sehr stolz. Was du da ablieferst, ist wirklich unglaublich.“

© Fabio Lovino/HBO ×

Patrick setzt mit Nacktauftritt Karriere-Turbo

Mit der Rolle in The White Lotus katapultiert sich Patrick Schwarzenegger endgültig ins Rampenlicht Hollywoods. Die explizite Szene ist nicht nur Gesprächsthema, sondern markiert für viele den Beginn seiner ganz großen Karriere – ganz wie einst bei seinem berühmten Vater. Arnold erinnert sich: „In Terminator war ich zum ersten Mal nicht einfach nur der Muskelprotz. Ich war eine Maschine, trug Lederjacken – aber ja, die Eröffnungsszene war komplett nackt.“





Nacktheit? Für Patrick kein Problem

Für Patrick war der freizügige Auftritt übrigens keine große Sache – im Gegenteil. Er habe bewusst zugestimmt, die Szene nackt zu drehen, um die Rolle authentisch zu verkörpern. Damit tritt er nicht nur schauspielerisch, sondern auch körperlich in die Fußstapfen seines Vaters, der als siebenfacher „Mr. Olympia“ längst Filmgeschichte schrieb.