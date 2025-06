Arnie: Welt-Premiere für sein Duett mit The BossHoss in Wien

Bei seinem Klima-Gipfel stellte Arnold Schwarzenegger exklusiv seinen Klimaschutz-Song mit dem Kult-Duo The BossHoss vor

Er ist zurück – und diesmal mit Gitarre! Arnold Schwarzenegger, Action-Legende und Umweltkämpfer, hat beim "Austrian World Summit" in Wien ein kraftvolles Zeichen gesetzt: für das Klima, für Innovation – und für Rockmusik. Zum neunten Mal lud der gebürtige Steirer zum hochkarätigen Gipfeltreffen der Klimaschützer. Hunderte Gäste aus aller Welt folgten dem Ruf des Ex-Gouverneurs von Kalifornien.

Arnold Schwarzenegger mit The BossHoss © Schwarzenegger Climate Initiative/Mathes ×

Klartext vom „Terminator“: „Wir brauchen keine Ausreden. Wir brauchen Macher!“ Und genau das will er selbst sein – nicht nur mit Worten, sondern auch mit Tönen. Denn zum ersten Mal in seiner Karriere wird Schwarzenegger musikalisch aktiv. Gemeinsam mit den The BossHoss-Stars Alec Völkel und Sascha Vollmer präsentierte er live in Wien den Song „I’ll be back“ – benannt nach seiner legendären Filmzeile.

Was als Gespräch über Klimaschutz begann, wurde zur rockigen Klimabotschaft. „Arnold ist für uns mehr als eine Ikone – er ist jetzt Ehrenmitglied der BossHoss-Familie“, sagt Vollmer. Die Mission: Menschen weltweit mit Musik für den Kampf gegen den Klimawandel sensibilisieren.

Alle Einnahmen des Songs fließen direkt in Schwarzeneggers „Climate Initiative“. Bandkollege Völkel bringt es auf den Punkt: „Das ist unser Deal mit Arnold. Und wenn er will, reiten wir mit ihm jederzeit in den Sonnenuntergang – für eine bessere Zukunft.“