Weihnachten  bei den Stars

Das Fest der Liebe wird auch bei den Stars aus Hollywood & Co. ordentlich gefeiert.

Vorfreude. Auch wenn sich die Stars in vielen ­Ländern noch bis morgen früh gedulden müssen, bis sie ihre Geschenke öffnen dürfen, sind alle bereits in Weihnachtsstimmung. So kuschelt die frisch verheiratete Paris Hilton ausnahmsweise nicht mit Ehemann Carter, sondern mit Santa Claus. Kim und Kourtney Kardashian zeigen ihre Megaweihnachtsbäume, und Schauspielerin Eva Longoria posiert mit Familie vor überdimensionalen Christbaumkugeln.

Still. Weniger bunt und laut wird es heuer bei den englischen Royals zugehen. Die Queen sagte ihr traditionelles Weihnachtsessen ab. Nur die engste Familie wie Charles mit Camilla und Kate und William sind geladen.

© ZvG Drew Barrymore ist für Weihnachten gerüstet. ×

© ZvG Funkelnd. Kim Kardashian freut sich auf Weihnachten. ×