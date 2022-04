Will Smith: Geheim-Treffen mit seinem Guru

Der Hollywood-Star trifft auf seiner spirituellen Reise den indischen Guru Jagadish Vasudev (64), besser bekannt als Sadhguru.

Der 53-jährige Hollywood-Star Will Smith war seit seiner Oscar-Watsche – er ohrfeigte Comedian Chris Rock (57) auf der Bühne – abgetaucht. Zunächst fand er bei einem Scheich in Dubai Unterschlupf und jetzt ist er in Indien.

Will Smith wurde bereits am Wochenende in Mumbai fotografiert. Er kam gut gelaunt an einem Privatflughafen in der indischen Mega-City an – es ist das erste Mal seit dem Oscar-Skandal, dass man Smith in der Öffentlichkeit sieht.

Spirituellen Reise

Laut "Media Entertainment Arts WorldWide" treffe der Hollywood-Star auf seiner spirituellen Reise den indischen Guru Jagadish Vasudev (64), besser bekannt als Sadhguru. Der 64-Jährige ist Gründer der Isha Foundation und bietet Yoga-Programme auf der ganzen Welt an. Er kennt Will Smith bereits persönlich. Es gab bereits ein Treffen 2020 in Los Angeles.

Bei seinem Besuch in Indien soll Will Smith nun dabei gesehen worden sein, wie er aus einem Auto stieg – in der Nähe des Ashrams von Sadhguru. Der Hollywoodstar sei zu spirituellen Zwecken nach Indien gereist, verriet eine namentlich nicht genannte Quelle dem Magazin "People". Um Yoga und Meditation zu praktizieren.