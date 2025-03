"Young Sheldon"-Star: Scheidung nach nur fünf Monaten

Das Eheglück von Emily Osment (32) und Jack Anthony ist schneller vorbei, als es begonnen hat. Die Schauspielerin, bekannt aus "Young Sheldon" und "Hannah Montana", hat am 7. März 2025 die Scheidung eingereicht – nur fünf Monate nach der Hochzeit.

Laut Dokumenten, die dem Magazin "People" vorliegen, soll sich das Paar bereits am 7. Dezember 2024 getrennt haben – also nur zwei Monate nach dem Ja-Wort. Als offizieller Scheidungsgrund werden "unüberbrückbare Differenzen" genannt. Dabei hatte alles so romantisch begonnen: Im Juni 2023 hatte sich das Paar verlobt, im Oktober 2024 folgte die Hochzeit. Anfangs schien alles perfekt, doch die Liebe hielt nicht lange.

Jack Anthony und Emily Osment © Getty ×

In einem Statement erklärte Osment: "Bei jeder großen Entscheidung im Leben muss man mit beiden Füßen dahinterstehen. Letztendlich hat es einfach nicht funktioniert." Ein Ehevertrag soll die rechtlichen Angelegenheiten nun erleichtern. Kinder hat das Paar nicht. Die Trennung kommt dennoch überraschend, denn noch vor wenigen Monaten schwärmte Osment in einem emotionalen Instagram-Post: "Ich wusste nicht, dass das Leben so süß sein könnte." Sie sprach von einer Liebe, die "alles schaffen kann" – heute sind die gemeinsamen Bilder von ihrem Instagram-Profil verschwunden.

Emily Osment in "Young Sheldon" © Hersteller ×

Emily Osment wurde durch ihre Rolle als Lilly Truscott in "Hannah Montana" an der Seite von Miley Cyrus weltbekannt. Heute feiert sie Erfolge in der Sitcom "Young Sheldon".