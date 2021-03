Jennifer Lopez soll sich getrennt haben

Gerüchten zufolge soll sich das Hollywood-Traumpaar Jennifer Lopez und Alex Rodriguez getrennt haben.

Jennifer Lopez soll sich von ihrem Freund, dem Profi-Sportler Alex Rodriguez, getrennt haben. Eigentlich wollten die beiden bald heiraten.

Die Society-Seite "Page Six" berichtete von der angeblichen Trennung. Ein Informant dazu: "Er ist jetzt in Miami und bereitet sich auf die Baseball-Saison vor. Sie dreht ihren Film in der Dominikanischen Republik".

Trennung noch nicht offiziell bestätigt

Die US-Stars haben die Gerüchte um die Trennung noch nicht offiziell Bestätigt. Ihre Verlobung fand 2019 statt. Bisher wurde die Hochzeit des Paares bereits zweimal verschoben. Beide Male wegen der Corona-Pandemie.