× Jennifer Lopez versext die Charts

Jennifer Lopez wird mit ihrem Pop-Comeback zur Sexkönigin des Pop! Die neue CD "This Is Me... Now" wird nämlich gleich mit sechs verschiedenen Covers ausgeliefert. Eines heißer als das andere!

Jüngst startete Jennifer Lopez ihr Pop-Comeback nach 10-jähriger CD-Pause mit einem witzigen Hochzeits-Video. Im Clip zum neuen Hit "Can't Get Enough" sagt sie gleich drei Mal ja. Nur einmal weniger als in echt.

Jetzt legt die Pop-Queen mit einer Sex-Offensive bzw. Sechs-Offensive nach: für das neue, für 16. Februar erwartet Album "This Is Me... Now", den Nachfolger des 2002er Werks "This Is Me... Then", zeigt sie den vollen Körpereinsatz: Die Comeback-CD wird nämlich mit gleich sechs verschiedenen Covers ausgeliefert. Eines heißer als das andere!

Für die „Amazon“-Version zeigt sich J.Lo in einem raffiniert geschnittenen und kaum den Busen bedeckendem schwarzen Kleid mit verboten viel Haut. Ähnlich sexy ist das Sujet für „Walmart“, wo sie bei lasziven Blick mit einer Gold-Kette spielt. Dazu gibt‘s für den internationalen Markt ein hautenges Transparent Outfit mit strategisch platziertem Flower-Print, sowie einige laszive Nahaufnahmen.

Mit dem heißen sechs-fach Schlag beweist sich Lopez einmal mehr als Sexkönigin des Pop!