Thiem: Tennis- Pause für die Liebe

Kuscheln statt Tennis. Thiem sagt Turnier ab. Mit Liebe zu Lili Paul zurück an die Spitze.

„Nach Doha und Dubai habe ich eine Pause einlegen müssen. Ich bin noch nicht zu 100 Prozent ready!“ Tennis-Champion Dominic Thiem (27) storniert nach seinen sportlichen Pleiten jetzt das ­Turnier in Monte Carlo (ab 12. 4.). Neben dem zusätzlichen Training hat er durch die Absage jetzt auch endlich wieder Zeit für die Liebe. Seine Lili Paul-Roncalli (22) wird nach Ostern in Wien erwartet und wohl auch an Dominics Seite.

Fernbeziehungs-Stopp

Seit Sommer sind die beiden ein Paar. Im Oktober deckte ÖSTERREICH nach einem gemeinsamen Romantik-Dinner die Star-Liebe auf.

Zu Silvester lieferte man das erste Pärchen-Foto: Eng umschlungen kuschelte man ins neue Jahr. Danach war wenig Zeit für Zweisamkeit: Er startet die Turniersaison. Sie strippte für die TV-Show Showtime of my Life.

Liebes-Doping

Jetzt bringt Thiems Formtief die beiden Turtel-Tauben wieder zusammen. Lili Paul reist nach Ostern wegen beruflichen Verpflichtungen nach Wien. Thiem will erste Ende April wieder in Belgrad aufschlagen. Frisch gestärkt durch das Liebes-Doping seiner Lili Paul.