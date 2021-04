Thiem-Absage bei Fürstentum-Turnier

Fans von Österreichs Tennis-Ass Dominic Thiem müssen sich gedulden: Sein Sandplatz-Auftakt ist verschoben.

Zu Saisonstart hatte Dominic Thiem ordentlich zu kämpfen. Einiges lief nicht nach Wunsch, aktuell ist der Lichtenwörther auf der Suche nach seiner Form. Das anstehende ATP-Turniers in Monte Carlo kommt anscheinend noch zu früh für die Nummer vier der Welt. Am Mittwoch verkündete Thiem auf seiner Homepage, dass er seienn Auftakt in der Sandplatz-Saison verschieben muss.

"Ich bin noch nicht zu 100 Prozent ready. Es tut mir leid, ich hätte Monte Carlo gerne gespielt, aber es geht sich leider nicht aus. Auf mich warten anstrengende Wochen, ich habe viel zu arbeiten.", erklärte der 27-Jährige.

Er werde stattdessen in Österreich auf Sand trainieren, kündigte Thiem an. "Auf mich warten anstrengende Wochen, ich habe viel zu arbeiten." Laut seinem früher angekündigten Turnierplan hat der Niederösterreicher vor den am 23. Mai startenden French Open mit Belgrad, Madrid (ab 2.5.) und Rom (9.5.) insgesamt drei Turniere eingeplant.

Thiem plagen seit Längerem Fußprobleme. Nach dem verpatzten Saisonstart beim Achtelfinal-Aus bei den Australian Open kam der US-Open-Sieger auch in Katar nicht in Tritt. Endstation war im Viertelfinale. In Dubai kam es zum Negativhöhepunkt: Thiem verlor sein Auftaktspiel gegen den Qualifikanten Lloyd Harris.