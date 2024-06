× Kein Herzschrittmacher - Wolfgang Ambros gibt Gesundheits-Entwarnung!

Im Frühjahr ließ Wolfgang Ambros die Fans zittern. Konzert-Absage, Spital und sogar die Aussicht auf einen Herzschrittmacher. Jetzt, nach einem weiteren 24-Stunden-EKG, gibt er via oe24 Entwarnung: "Von vorne bis hinten. Von oben bis unten: alles ok."

„Mein Herzel macht ein paar Spompanadeln. Ich brauche wohl einen Herzschrittmacher!“ Nachdem Wolfgang Ambros ja seinen 72. Geburtstag im Spital verbringen musste („Ich war total neben den Schuhen!“), sprach er im April im großen oe24.TV-Interview erstmals von seinen Herzproblemen und bewegte damit das ganze Land. „Dass was war, das war schon klar, weil sonst wäre ich nicht so neben mir gestanden!"

Wolfgang Ambros beim oe24-Interview auf der Donauinsel.

Jetzt kann der Austropop-Kaiser freilich wieder aufatmen. Und alle Fans gleich mit! Beim oe24-Interview am Donauinselfest, wo er sich ja mit einer sensationellen Hit-Show und dem emotionellen "Wintasun"-Duett mit Christina Stürmer in alle Herzen rockte, geht er auf die Frage, ob er denn nun wirklich einen Herzschrittmacher brauche, in gewohnt scharfer Manier gleich auf Konfrontation. „Geh Blödsinn! Möglicherweise. Unsinnigerweise. Ich habe überhaupt nichts!“

Nach einem weiteren Rundum-Check im Spital kann er jetzt Entwarnung geben. „Ich habe auf Bestreben meiner Internistin, die es ja immer ganz genau wissen will, ein weiteres 24-Stunden-EKG gemacht. Dafür war ich jetzt zwei Tage lang im Spital durchchecken. Aber von vorne bis hinten. Von oben bis unten: alles ok.“

Angst vor dem Befund hatte er freilich nicht. („Warum sollte ich zittern?“). Das Herz macht also keine Probleme. Nur weiterhin der Rücken. Deshalb ist er ja - auch am Weg zur Bühne – auf Wanderstöcke angewiesen „Die tragen mich überall hin. Ich wandere nur. Ich kann gar nicht anders gehen. Das kann man leider nicht mehr wegzaubern. Aber alles andere funktioniert!“