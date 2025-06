Drachen-Hit endlich als Realfilm

"Drachenzähmen leicht gemacht" ab Donnerstag mit Kino zu sehen.

"Drachenzähmen leicht gemacht" wurde 2010 ein veritabler Animationshit für DreamWorks, der zwei Fortsetzungen zeitigte.

Nun kommt das Abenteuer um Wikinger und flugfähige Drachen erneut in die Kinos - dem aktuellen Trend folgend allerdings als Realfilm. Regisseur Dean Deblois, der auch das Drehbuch verfasst hat, setzt also den nächsten Stein im "Drachenzähmen"-Gebäude, das bis dato über 1,6 Milliarden US-Dollar an den Kinokassen eingespielt hat. Ab Donnerstag im Kino.

© Twentieth Century Fox

Darum geht's

Auch in der Live-Action-Variante steht im Mittelpunkt der Wikinger-Bursche Hicks (Mason Thames), Sohn von Häuptling Haudrauf (Gerard Butler). Eigentlich wurde er wie alle jungen Männer darauf trainiert, gegen die Drachen zu kämpfen. Doch dann gerät Hicks eines Tages an einen Nachtschattendrachen namens Ohnezahn - und der erscheint ihm so gar nicht gefährlich. So entsteht zwischen Drachen und Wikingerteenager eine Freundschaft. Doch wie lässt sich diese der Gesellschaft erklären, die Drachen als ihre Erzfeinde sieht?