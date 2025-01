Emotionale Gänsehaut-Rolle für Hollywood-Star Cumberbatch

Der britische Schauspieler Benedict Cumberbatch wagt sich im neuen Film "The Thing with Feathers" in emotionales Neuland.

"Ich liebe Herausforderungen", sagte Cumberbatch (48) vor der Premiere des Dramas beim Sundance-Festival in Park City (US-Staat Utah) gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Der Film von Regisseur Dylan Southern erzählt von einem Vater, der nach dem plötzlichen Tod seiner Frau versucht, seine beiden Söhne zu erziehen und dabei an seine Grenzen stößt. Cumberbatch ("Doctor Strange") beschrieb die Rolle als seine persönlichste. "Um ehrlich zu sein, ist mir diese Figur so nahe wie keine andere, die ich gespielt habe. Die Mittelschicht, der Vater, das Leben im Nordwesten Londons – das fühlte sich alles sehr real an." Er habe sich besonders von der Darstellung männlicher Trauer angezogen gefühlt: "Ich habe nicht viele Geschichten gesehen, die das tun." Neue Herausforderung Der Film, der im Februar auch auf der Berlinale gezeigt wird, nutzt auch Elemente des Horrors, um die surreale Natur von Verlust und Trauer zu erforschen. "Ich denke, es wird Menschen ansprechen, die diese Art von schneidendem Schmerz durchlebt haben, durch den sich alles um einen herum verändert", sagte Cumberbatch. Für ihn sei es eine Herausforderung gewesen, diese vielschichtige Geschichte zu erzählen, doch genau das habe ihn gereizt.