Herzstillstand: Große Trauer um Hollywood-Legende Madsen

Der amerikanische Schauspieler Michael Madsen, bekannt aus zahlreichen Quentin-Tarantino-Filmen, ist tot. Wie sein Manager Ron Smith gegenüber NBC News bestätigte, starb Madsen am Donnerstagmorgen im Alter von 66 Jahren an einem Herzstillstand.

Madsen, der im Laufe seiner über 40-jährigen Karriere in Dutzenden Film- und Fernsehproduktionen mitwirkte, galt als eine der markantesten Gesichter des US-Kinos. Seine größte Bekanntheit erlangte er vor allem durch seine Zusammenarbeit mit Regisseur Quentin Tarantino. Kultstatus erreichte er 1992 als psychopathischer Gangster Mr. Blonde im Gangsterdrama Reservoir Dogs. Auch in Kill Bill: Vol. 2 (2004) war er als schweigsamer Auftragskiller Budd unvergessen.

Der gebürtige Chicagoer spielte oft den kantigen Antihelden oder skrupellosen Bösewicht – mit rauer Stimme, stechendem Blick und unnachahmlicher Präsenz. Neben den Tarantino-Filmen war Madsen unter anderem in Donnie Brasco, Species und The Hateful Eight zu sehen.

Madsen hinterlässt seine Ehefrau DeAnna Madsen und mehrere Kinder. Zuletzt hatte der Schauspieler mit persönlichen Schicksalsschlägen zu kämpfen, darunter der tragische Suizid seines Sohnes Hudson im Jahr 2022.

Hollywood verliert mit Michael Madsen eine prägende Figur des Independent-Kinos – einen Darsteller, der nie glatt war, aber dafür umso eindringlicher.