Horror-Klassiker startet in neuem Gewand

Das Remake des Horror-Klassikers aus 1997 "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast" feiert mit einigen Stars von damals sein Kino-Comeback - ab 18. Juli

Als fünf Freunde versehentlich einen tödlichen Autounfall verursachen, vertuschen sie ihre Beteiligung und schließen einen Pakt, den Unfall geheim zu halten, um die Konsequenzen nicht tragen zu müssen. Ein Jahr später werden sie von ihrer Vergangenheit eingeholt und müssen sich einer schrecklichen Wahrheit stellen: Jemand weiß, was sie im letzten Sommer getan haben und sinnt auf Rache. Als die Freunde einer nach dem anderen von einem Killer verfolgt werden, stellen sie fest, dass dies schon einmal passiert ist, und wenden sich an zwei Überlebende des legendären Southport-Massakers von 1997, um Hilfe zu erhalten.

"Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast © Sony Pictures

Madelyn Cline, Chase Sui Wonders, Jonah Hauer-King, Tyriq Withers, Sarah Pidgeon, Billy Campbell, Gabbriette Bechtel, Austin Nichols, Lola Tung und Nicholas Alexander Chavez spielen in "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast". Freddie Prinze Jr. und Jennifer Love Hewitt kehren zudem als Ray Bronson und Julie James in ihre Rollen von 1997 zurück. Regie führte Jennifer Kaytin Robinson, produziert wurde der Film von Neal H. Moritz.