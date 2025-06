Gareth Edwards schickt Scarlett Johansson auf eine schwierige Mission - Ab 2. Juli im Kino

Weiter geht die Dinojagd: Nachdem Steven Spielberg vor mehr als 30 Jahren in "Jurassic Park" T-Rex, Raptoren und Co auf die große Leinwand holte und erst 2022 die "Jurassic World"-Trilogie zu Ende ging, steht nun in dieser Erzählebene eine "Wiedergeburt" an.

Mehr zum Thema

Regisseur Gareth Edwards ("Godzilla") schickt Scarlett Johansson, Mahershala Ali und Jonathan Bailey auf eine abenteuerliche Reise mit klassischen Zutaten. Ab Mittwoch, 2.7., im Kino.

Kampf auf Leben und Tod

Geplant als eigenständiger Film, geht es in "Jurassic World: Die Wiedergeburt" um eine geheime Insel im Atlantik, wo sich einige der größten Dinosaurier finden lassen. Hier war die Forschungsstation für den ursprünglichen Park angesiedelt, wobei die noch lebenden Tiere als zu gefährlich eingestuft wurden. Doch ein Forscher- und Abenteurerteam will genau aus ihnen wertvolle Informationen gewinnen, um lebensrettende Medikamente zu entwickeln. Das schmeckt den Dinos naturgemäß weniger, weshalb bald ein Kampf auf Leben und Tod ausbricht. Und die gefürchteten Raptoren? Spielen natürlich auch wieder mit.