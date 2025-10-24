Mit diesem Film kehrt Johnny Depp wieder auf die Leiwand zurück

Nach einigen schweren Jahren kehrt Johnny Depp wieder auf die Leiwand zurück. Er hat die Hauptrolle im Film "Ebenezer: A Christmas Carol", eine neue Version vom bekannten Charles Dickens Klassiker "Eine Weihnachtsgeschichte".

Am 13. November 2026 soll der Film von Paramount Pictures in die Kinos landen. In der Neuinterpretation übernimmt Johnny Depp die Rolle des verbitterten Geizhalses Ebenezer Scrooge. Dieser wird von den Geistern der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft heimgesucht. Er begibt sich auf eine Reise, seine eigenen Fehler zu stellen und um seine Erlösung zu kämpfen.

Der Weihnachtsfilm wird der erste große Hollywood-Streifen von Depp seit drei Jahren sein. Er hat sich nach dem Prozess mit seiner Ex-Frau Amber Heard weitgehend aus Hollywood zurückgezogen.

Schwierige Jahre

Im Jahr 2019 verklagte Depp Heard. Sie bezeichnete sich in einem Artikel der "Washington Post" als Opfer häuslicher Gewalt. Der Prozess wurde von Millionen Menschen verfolgt. Die Geschworenen haben sich für Johnny Depp entschieden.

© Getty Images

In den vergangenen Jahren war Johnny Depp nicht untätig. Er spielte im französischen Film "Jeanne du Barry" (2023) den französischen König Louis XV. (1710 bis 1774). Im vergangenen Jahr präsentierte Depp als Regisseur den Film "Modi". Beide Projekte waren nicht sein großes Hollywood-Comeback.

Zweiter Film gerade in Produktion

"Ebenezer: A Christmas Carol" wird nicht sein einziger Film werden. Depp ist derzeit in Spanien und dreht dort den Thriller "Day Drinker".

© Getty Images

In "Ebenezer: A Christmas Carol" steht ihm die oscarnominierte Schauspielerin Andrea Riseborough ("To Leslie") zur Seite. Regie übernimmt Ti West (45), welcher durch seine Horrorfilme "X", "Pearl" und "MaXXXine" bekannt geworden ist. Das Drehbuch kommt von Nathaniel Halpern.

Nicht die einzige Neuverfilmung

Das wird nicht die einzige neue Version des Weihnachts-Klassikers werden. Derzeit arbeitet der Regisseur Robert Eggers (42, "Nosferatu") mit Willem Dafoe (70) an einer eigenen, gruseligen Interpretation.