"Friedlich im Schlaf" - US-Serien-Star verstirbt mit nur 23 Jahren

Die US-Schauspielerin Isabelle Adora Tate ist im Alter von nur 23 Jahren gestorben. Viele Menschen, die sie kannten oder ihre ersten Rollen verfolgten, sind sehr traurig über die Nachricht.

Die Agentur der jungen Schauspielerin, die MacCray Agency, gab die Nachricht über den Tod auf Instagram bekannt. In dem Beitrag hieß es, dass Isabelle am 19. Oktober gestorben sei.

Die Agentur schrieb, dass sie sehr traurig sei und Isabelle von vielen Menschen vermisst werde. Isabelle hatte in der neuen US-Krimiserie „9-1-1: Nashville“ eine Rolle übernommen. Die Serie wird auf dem Sender ABC gezeigt. Die erste Folge war am 9. Oktober zu sehen. Die Rolle in dieser Serie war eine der ersten größeren Schritte in ihrer Laufbahn als Schauspielerin.

Wodurch Isabelle starb, wurde nicht erklärt. Laut ihrer Agentin sei sie ruhig im Schlaf gestorben.

Lange Krankheit seit der Jugend

Im Dezember 2022 sprach Isabelle öffentlich über eine Krankheit, die sie seit ihrem 13. Lebensjahr begleitete. Sie litt an Morbus Charcot-Marie-Tooth, einer Krankheit, die Muskeln schwächt. Besonders die Muskeln in den Beinen können mit der Zeit nicht mehr so gut arbeiten. Viele Betroffene spüren Wärme, Kälte, Schmerzen oder Druck schlechter. Auch das Gehen kann schwerfallen. Isabelle nutzte daher teilweise einen Rollstuhl. In einem Beitrag auf Instagram schrieb sie, dass die Entscheidung dafür ihr geholfen habe, ihr Leben bewusster zu führen.

Diese Krankheit verläuft meist langsam. Viele Menschen können damit lange leben. In schweren Fällen kann jedoch auch die Atmung betroffen sein. Wie Medien in den USA berichten, soll die Beerdigung am Freitag stattfinden.