× „Ne Zha 2“: neues Kinowunder aus China stürzt Disney vom Thron

Der chinesische Animationsfilm „Ne Zha 2“ lässt die Kinokassen beben und überholt jetzt sogar „Alles steht Kopf 2“ als erfolgreichsten Trickfilm aller Zeiten.

Mehr als 1,74 Milliarden Dollar Kassa alleine in China. Der Trickfilm „Ne Zha 2“, über einen mythischen Jungen mit magischen Kräften, gilt als größtes Kinowunder des Jahres. Und noch vor seinem US-Start als erfolgreichster Trickfilm aller Zeiten. Am Wochenende hat das 80-Millionen-Dollar teure Animations-Werk sogar „Alles steht Kopf 2“, das satte 1,7 Milliarden Dollar einspielte, überholt. Und sich damit bereits Platz 8, in der von „Avatar“ mit 2,9 Milliarden Dollar Kassa angeführten All-Time-Liste gesichert.

"Ne Zha 2 spricht die zeitgenössischen Werte der Jugend an und hat eine emotionale Resonanz mit vielen Charakteren“ jubelt die chinesische Boulevardzeitung Global Times voll Nationalstolz über das neue Kinowunder und zündet auch gleich einen Leiwandstreit mit dem neuen Marvel-Hit „Captain America“ an: „Es ist egal, ob Ne Zha 2 in Übersee überleben kann, aber Captain America 4 muss in China sterben!"

„Ne Zha 2", die Fortsetzung des 2019er Films, der damals noch einen vergleichsweise moderaten Erfolg mit über 726 Millionen US-Dollar verbuchen konnte, liefert unterstützt von atemberaubenden visuellen Effekten und dramatischen Kampfszenen eine innovative Interpretation der traditionellen chinesischen Mythologie: "Zha 2" beginnt dort, wo "Ne Zha" für sechs Jahren aufgehört hat, als die Körper der beiden Freunde Aobing und Ne Zha zerstört werden sollen, wobei ihre Seelen aber weiterleben dürfen. Ihr Meister Taiyi Zhenren stellt die Körper der beiden Freunde Aobing und Ne Zha mit Hilfe einer Lotusblume wieder her, worauf sich Ne Zha zu einem Kampf mit dem Drachenkönig aufmacht. Für diesen Kampf verbündet er sich mit den Bewohnern des Meeres.

In den USA läuft der neue Kinohit seit 14. Februar und spielte dort bislang gerade mal 10 Millionen Dollar ein. Mit ein Grund, warum es für den Rekord-Film noch kein Start-Termin in Österreich gibt.