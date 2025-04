Oscars: Das ist die neue Knallhart-Regel für Stimmabgabe

Oscar-Academy will Regeln für Stimmabgabe ändern.

Als Reaktion auf Kritik an den Regeln bei der Oscar-Vergabe sollen die Abstimmungskriterien reformiert werden. "Die Academy-Mitglieder müssen sich nun alle in jeder Kategorie nominierten Filme ansehen, um in der Endrunde der Oscars abstimmen zu können", hieß es in einer Erklärung am Montag.

Mehr zum Thema

Kein Ehrenwort mehr

Mit der Neuregelung soll demnach eine seit langem bestehende Besorgnis darüber ausräumt werden, dass die Stimmberechtigten womöglich einige Filme auslassen. Bisher galt bloß das Ehrenwort.

Ab 2026

Die neue Regel gilt der Academy zufolge ab der nächsten Oscar-Verleihung im März 2026. Weitere Einzelheiten teilte die Academy zunächst nicht mit. Die Zeitschrift "Hollywood Reporter" berichtete jedoch, dass die Organisation künftig über ihre nur Mitgliedern zugängliche Streaming-Plattform nachverfolgen will, wie viele Filme sich jeder einzelne angesehen hat. Bei Filmen, die anderswo gesehen wurden, etwa in Kinos oder auf Festivals, müssten die stimmberechtigten Academy-Mitglieder fortan zudem ein Formular ausfüllen, berichtete die Zeitschrift weiter. Darin müssen sie demnach angeben, wann und wo sie den Film gesehen haben.