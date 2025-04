DIESER Hollywood-Star will Schauspiel-Karriere beenden

Sie zählt zu den größten Schauspielerinnen unserer Zeit, doch jetzt denkt Cate Blanchett offenbar über einen radikalen Schritt nach: den Abschied von Hollywood. Die zweifache Oscar-Preisträgerin sprach im Talk mit der Radio Times offen über ihre Zukunft – und überraschte mit ehrlichen Worten

„Ich mache mir ernsthafte Gedanken, auszusteigen“, erklärte Cate Blanchett, die mittlerweile 55 Jahre alt ist. Nach fast drei Jahrzehnten im Filmgeschäft spüre sie das Bedürfnis, neue Wege zu gehen. Es gebe „viele andere Dinge, die ich in meinem Leben machen möchte“, so die Australierin. Bereits 2023 äußerte sie gegenüber Vanity Fair ähnliche Gedanken. Damals sagte sie: „Ich denke auf jeden Fall jede Woche – oder sogar jeden Tag – darüber nach.“ Ihre Beziehung zur Filmbranche vergleicht sie mit einer Liebesgeschichte, in der die Gefühle schwanken: „Man verliebt sich, dann erkaltet die Liebe. Und manchmal braucht es eine neue Verführung, um noch einmal Ja zu sagen.“

Cate Blanchett © Getty ×

Trotz ihrer zahlreichen Erfolge und prestigeträchtigen Rollen fühlt sich Blanchett bis heute nicht heimisch im Rampenlicht. Der ständige Wirbel um ihre Person sei ihr fremd. „Ich fühle mich in der Öffentlichkeit unwohl“, so die Schauspielerin. Ein Satz, der überrascht, wenn man an ihre souveränen Auftritte auf roten Teppichen denkt – und doch zeigt, wie vielschichtig die Künstlerin ist. Ein konkretes Datum für einen Rückzug aus dem Filmgeschäft hat Blanchett zwar nicht genannt, doch die Zweifel scheinen ernst. Auch beim Rotterdam Film Festival 2025 sprach sie offen über ihre Unsicherheit: „Ich dachte nie, dass ich fürs Kino gemacht bin“, sagte sie dort. Ihre Wurzeln sieht sie vielmehr auf der Theaterbühne – und genau dort könnte sie sich in Zukunft wieder stärker engagieren.

Cate Blanchett © Getty ×

Cate Blanchett startete ihre Karriere auf der Bühne, bevor sie durch Filme wie „Elizabeth“, „Blue Jasmine“ oder „Tár“ weltberühmt wurde. Ihre Vielseitigkeit, Intensität und Wandlungsfähigkeit machten sie zur Ikone des modernen Kinos. Umso überraschender, dass die Schauspielerin heute an ihrer Berufung zweifelt. Ob sie Hollywood tatsächlich den Rücken kehren wird, bleibt offen. Doch eines steht fest: Blanchetts Worte sind mehr als nur flüchtige Gedanken – sie markieren einen möglichen Wendepunkt in einer der beeindruckendsten Karrieren der Gegenwart.