× Paddington Bär bremst „Brutalist“ und Kidman aus

Das Adrien-Brody-Drama "The Brutalist" ist einer der größten Oscar-Favoriten - nur in Österreich schaut's traurig aus. Nur Platz 9 der Kino-Charts, die jetzt vom "Paddington Bär" angeführt werden

61 Top-Preise darunter die drei wichtigsten „Golden Globes“ für bester Film, bester Hauptdarsteller (Adrien Brody) und beste Regie (Brady Corbet), sowie gleich 10 Oscar-Nominierungen. Das weit über dreistündige Epos „The Brutalist“ gilt nicht nur für die Oscar-Buchmacher, die es in allen Top-Kategorien noch vor „Emilia Perez“ als Favorit führen, als einer der Top-Filme des Jahres. Nur in Österreich hinkt der Oscar-Favorit noch nach. Am Startwochenende hieß es für nur 5.684 Kinobesucher „Gemma Oscar schauen“. Das bringt für „The Brutalist“ nur den enttäuschenden Platz 9 der Kino-Charts.

Die neue Nummer eins ist der süße Paddington Bär. Mit dem dritten Abenteuer „Paddington in Peru“, bei dem auch Oliva Colman und Antonio Banderas mitspielen, begeistert der Familien-Film am Wochenende gleich 30.663 Besucher. Das sind um fast 10.000 mehr als der bisherige Spitzenreiter „Mufasa“.

Das sind die Kinocharts vom 31. Jänner bis zum 2. Feburar:

1. „Paddington in Peru“, 30.663 Besucher

2. „Mufasa: Der König der Löwen“, 20.954 Besucher

3. „Babygirl“, 14.496 Besucher

4. „Die drei ??? und der Karpatenhund“, 13.924 Besucher

5. „Sonic the Hedgehog 3“, 11.107 Besucher

Zu Platz 3 stöhnte sich Nicole Kidman. Der von Erniedrigung, heißen S&M-Spielchen und Selbstbefriedigung dominierte Erotik-Thriller „Babygirl“ trieb 14.496 Besuchern die Schamesröte isn Gesicht.