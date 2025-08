Band mit Titelstory "Das schwarze (Sommer)loch" erscheint am 29. Juli.

Jubelausgabe. Geburtstag für die Kultcomics: Mit Geschichten von Donald Duck, Daniel Düsentrieb und Micky Maus erschien jetzt die 600. Ausgabe vom Lustigen Taschenbuch.

So war die erste Ausgabe

Kolumbusfalter

Als Übersetzung aus dem Italienischen war im Oktober 1967 das erste „Lustige Taschenbuch“ (kurz: „LTB“) in Deutschland unter dem Titel „Der Kolumbusfalter“ erschienen. Helden der Geschichten sind die Familie Duck, Micky, Goofy und ihre Freunde aus Entenhausen.

Neben der monatlich erscheinenden Hauptreihe werden in regelmäßigen Abständen auch verschiedene Sonderreihen veröffentlicht. Laut Angaben des „LTB“-Verlegers Jörg Risken werden jährlich mehr als 3,5 Millionen Ausgaben des „LTB“-Portfolios verkauft. Pro Jahr kommen 65 Bände inklusive der Nebenreihen heraus.

Sommerloch bedroht Entenhausen

Minnie Superstar. Die Jubiläumsausgabe erschien Ende Juli und darum geht's: In der Titelstory „Das schwarze (Sommer)loch“ müssen Donald Duck und seine Freunde Entenhausen davor retten, von einem schwarzen Loch verschluckt zu werden, wie es in einer Mitteilung heißt. Minnie Maus taucht zudem in einer Geschichte als Marvel-Superheldin auf.