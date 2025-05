× „Der Trottel ist zurück“: Niavarani startet starke Park-Saison

Heute Abend öffnet Michael Niavarani wieder sein "Theater im Park". Auch für Wolfgang Ambros. ESC-Moderatorin Hazel Brugger und Marco Wanda. Nia selbst liefert gleich 3 Programme. Und macht sich dabei auch wieder zum Esel.

"Theater ist prinzipiell immer eine Notlösung. Ich glaube, das Theater im Park hat sich jetzt über Corona hinweg gehalten, weil man mitten in der Stadt in einem Park sitzen und Theater, Kabarett, Philosophie, Komödie, Klassik genießen kann!" Michael Niavarani startet jetzt in die bereits sechste Saison von Theater im Park. Nachdem er heute, Montag für VIPs wie Andreas Vitasek, Peter Filzmaier oder Caroline Athanasiadis einen bunten Eröffnungsabend mit Anna Mabo, Wiener Blond oder Cornelia Horak zünden will, will er in der neuen Saison mit gleich drei Programmen für Lacher sorgen.

Neben dem Soloprogramm „Homo Idioticus 2.0“, das er am Dienstag (20. Mai) unter dem Motto „Der Trottel ist zurück“ zur Park-Premiere bring, liefert Nivarani ab 8. Juni auch wieder das göttliche römischen Lustspiel „Venus und Jupiter“. Dazu macht er sich in der Adaption von Shakespeares „Sommernachtstraum an der Seite von Ariana Schirasi-Fard auch auch fünf Mal wieder zum Esel "Es wird ein Fantasy-Traum. Ein Marvel-Comic ist nichts dagegen!"

Dazu steht im malerischen Ambiente der Freiluftbühne unter den uralten Platanen bis zum Finale mit der Musicbanda Franui ab 19. September bei „Theater im Park“ jetzt wieder ein buntes Potpourri mit Kabarett-Granden wie Klaus Eckel, Gernot Kulis, Thomas Stipsits und Viktor Gernot mit ihrem Duett-Programm „Lotterbuben“, Michael Mittermeier oder ESC-Moderatorin Hazel Brugger und Konzerten von Konstantin Wecker über Falco-Mime Moritz Mausser bis Wolfgang Ambros am Programm.

Das sind die Highlights Theater im Park

Ab 20.Mai: Homo Idioticus 2.0

Ab 8. Juni: Venus & Jupiter

22. Juni: Peter Filzmaier & Armin Wólf

26. Juni: Michael Mittermeier

30. Juni: Ursula Strauss & Ernst Molden

5. & 6. Juli: Hazel Brugger

8. & 9. Juli Gernot & Stipsits

12. Juli: Moritz Mausser

Ab 14. Juli: Sommernachtstraum

8. August: Konstantin Wecker

20. August Marco Wanda

24. August: Herbert Prohaska auf dem Roten Stuhl

5. & 6. September: Wolfgang Ambros



Als Highlight liefert Marco Wanda am 20. August eine Lesung aus seiner Biografie „Dass es uns überhaupt gegeben hat.“ Dazu nimmt Jahrhundertkicker Herbert Prohaska zu seinem 70er am 24. August „auf dem roten Stuhl“ Platz.