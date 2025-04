Elton John erblindet: "Ich kann nicht mehr fernsehen"

Der britische Ausnahme-Musiker Sir Elton John will trotz seiner schwerwiegenden Sehstörung positiv bleiben.

Elton John (78) hat mit schweren Sehstörungen zu kämpfen, die durch eine Augeninfektion verursacht wurden. Seit Juli 2022 ist er im rechten Auge blind, während er am linken Auge nur noch eine eingeschränkte Sicht hat. In einem Interview mit Daily Mail erklärte der britische Musiker, dass er zwar noch Menschen sehen, aber nicht mehr fernsehen oder lesen könne. Besonders schmerzlich sei es, nicht mehr die Spiele seiner Söhne im Rugby und Fußball verfolgen zu können. Doch auch wenn ihn die Sehprobleme stark belasten, will er weiter optimistisch durchs Leben gehen.

Elton John habe eine neue Wertschätzung für sehbehinderte Menschen entwickelt, erklärte er. Dabei betonte er, dass er sich glücklich schätze, ein gutes Leben zu führen, und er hoffe, dass seine Sehkraft sich bald wieder verbessern werde.

Die Sehprobleme hätten auch Auswirkungen auf seine Arbeit. So sei es ihm momentan nicht möglich, Musik zu produzieren, da er keine Texte mehr lesen könne. All dem zum Trotz widmet er sich weiterhin seinem neuen Album, das er in Zusammenarbeit mit Brandi Carlile aufgenommen hat. Seine Fans brennen jedenfalls schon darauf!