Festspiel-Duell im Burgenland: St. Margarethen gegen Mörbisch

Gleich zwei Premieren standen diese Woche im Burgenland am Programm. Zwei der ganz großen Sommerbühnen liefern sich nur wenige Kilometer voneinander entfernt das Kultur-Duell des Sommers.

Auf der einen Seite Daniel Serafin als Intendant der Oper im Steinbruch in St. Margarethen, der die Saison mit dem „Fliegenden Holländer“ von Richard Wagner eröffnete. Auf der anderen Seite Alfons Haider, der nach den letzten beiden Erfolgs-Musicals heuer in Mörbisch auf der Seebühne mit „Saturday Night Fever“ wieder punkten will. Aber wer gewinnt das Festspiel-Duell? Aufgeschlüsselt nach verschiedenen Kategorien ist es ein Kopf- an-Kopf-Rennen um die Festspiel-Krone. Hier die oe24-Wertung im Detail:

Kartenverkauf und Auslastung:

"Der fliegende Holländer" © Tischler

Im letzten Jahr hatte Mörbisch hier klar die Nase vorn. St. Margarethen kam auf knapp 100.000 verkaufte Tickets - Mörbisch auf knapp 150.000. Heuer wurden für „Saturday Night Fever“ schon im Vorverkauf 143.000 Karten an den Mann gebracht. Punkt für Mörbisch

VIP-Faktor:

Alexander Schallenberg, Karl Nehammer und Martin Kocher © Andreas Tischler

Im Steinbruch gab sich vor allem Kultur und Politik ein Stelldichein. Ex-Minister Alexander Schallenberg, Virtuosin Lidia Baich, Kultur-Lady Maria Großbauer, Society-Lady Heather Mills, Ex-Kanzler Karl Nehammer kamen zur Premiere. Aber auch Mörbisch konnte mit Prominenz aufwarten. Minister Gerhard Karner, Dompfarrer Toni Faber, Mausi und Simone Lugner sowie Schlagerstar Nik P. und viele weitere Gäste fanden sich auf der Seebühne ein. Dennoch: Knapper Sieg für Serafin

Gerhard Karner und Alfons Haider © Fuhrich

Kultur-Kritik:

Die Austria Presseagentur spricht in ihrer Kritik beim „Fliegenden Holländer“ von einer „Punktlandung“ und einem Erfolg. „Saturday Night Fever“ hingegen muss sich von gleicher Stelle etwas Kritik gefallen lassen. Statt „Discofieber“ erlebten die Zuschauer nur „erhöhte Temperatur“ und eine „etwas rumpelige Leistung“ der Schauspieler. Wieder Punkt für Serafin

Spaß-Faktor:

Molly Hunt, Mate Gyenei, Filippo Strocchi, Fabio Diso, Anna Rosa Döller, Timotheus Hollweg, Magnus Jahr, Aeneas Hollweg © kurtpinter.com

Was die Stimmung angeht, hat Mörbisch klar die Nase vorn. Mehr als tosender Applaus ist bei einer Wagner-Oper auch nicht angebracht. Wer allerdings einen schwungvollen Abend mit Disco-Klassikern erleben will ist bei „Saturday Night Fever“ richtig. Punkt für Haider

FAZIT: Unentschieden!

Opern-Freunde kommen im Steinbruch voll und ganz auf ihre Rechnung und wer Musical bevorzugt, ist in Mörbisch bestens aufgehoben. Jeder der Intendanten bedient sein Klientel hervorragend und darf sich über seinen Erfolg auch dementsprechend freuen.