»Jesus Christ Superstar« als Oster-Hit mit Star-Power

Drew Sarich als Jesus, Serkan Kaya als Judas und ORF-Star Lilian Klebow als Maria Magdalena. „Jesus Christ Superstar“ rockt heuer mit so viel Starpower wie nie und lässt am Ostersonntag und am Ostermontag die Stadthalle beben.

1971 lieferten Tim Rice und der damals noch unbekannte Andrew Lloyd Webber die Rockoper Jesus Christ Superstar, die mit einer modernen Adaption des Neuen Testaments heftige Diskussionen in religiösen Kreisen provozierte. Vorab gab's die Schallplatte mit Deep-Purple-Sänger Ian Gillan als Jesus und 1973 den Film, der es auf gleich sechs Golden-Globe-Nominierungen brachte.

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Jetzt, passend zur Osterzeit, bringt Lukas Perman Jesus Christ Superstar mit Welthits wie „I don't know how to love him“ zurück in die Wiener Stadthalle. Sonntag und Montag steigt die szenisch-konzertante Aufführung des Bibel-Rockers in neuem “Gewand”. Cool: Drew Sarich und Serkan Kaya, die zuletzt 2008 gemeinsam in diesem Meisterwerk zu erleben waren, liefern ein Wiedersehen als Jesus und Judas.

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Dazu rockt Russkaja-Star Georgij Makazaria den Herodes, und ESC-Star Vincent Bueno den Simon. Feiert Thomas Borchert sein Revival als Pontius Pilatus so wird Maria Magdalena in Wien jetzt erstmals von Lilian Klebow gespielt. „Eine äußerst herausfordernde Rolle", sagt Klebow zum Comeback, mit dem sie zu ihren Wurzeln zurückkehrt. Der SOKO-Star hat ja eine abgeschlossene Musicalausbildung.

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Proteste. Die Inszenierung sorgt schon seit über 50 Jahren für Proteste christlich-konservativer Gruppen. Weil Judas als sympathische Figur dargestellt wird.