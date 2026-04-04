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One-Direction-Star liefert 1. Österreich-Konzert ohne One-Direction-Hits
© zeidler

Kreischalarm

One-Direction-Star liefert 1. Österreich-Konzert ohne One-Direction-Hits

Von
04.04.26, 06:40 | Aktualisiert: 05.04.26, 10:57
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Am Montag (6.April) spielt Louis Tomlinson mit der neue CD „How Did I Get Here?“ in der Marx Halle auf. Die ruhmreiche Boyband-Vergangenheit wird dabei aber komplett negiert.  

Ex-Kollege Harry Styles liefert mit “Kiss All The Time. Disco, Occasionally“ einen heißen Grammy-Anwärter und bricht mit seiner Tour, die gleich 12 Mal im Londoner Wembley Stadion stoppt, alle Rekorde. Louis Tomlinson, Haupt-Songwriter der seit 2016 pausierten Boyband One Direction, geht es mit der im Jänner veröffentlichten Indie-Rock CD „How Did I Get Here?“ deutlich relaxter an. Spielt dafür aber in Wien auf.

One-Direction-Star liefert 1. Österreich-Konzert ohne One-Direction-Hits
© Getty Images

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Am Ostermontag (6. April) bringt der Pop-Schnuckel die Marx Halle zum Beben. Kreischalarm für 3.000 Fans. Vom Opener „Lemonade“ bis zum Finale „Palaces“ setzt Tomlinson dabei die 24 essentiellsten Songs seiner drei Solo-Alben auf die Setlist. Anders als 2022 (Gasometer), 2023 (Stadthalle) und 2024 (Frequency Festival), wo er jeweils noch bis zu drei One-Direction-Hymnen anstimmte, lässt er seine Boyband-Vergangenheit diesmal jedoch außen vor.

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