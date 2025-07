Jonas Kaufmann startet in die Salzburger Festspiele

Am Mittwoch feiert Star-Tenor Jonas Kaufmann seine diesjährige Premiere bei den Salzburger Festspielen

Gemeinsam mit Diana Damrau und Helmut Deutsch bittet Jonas Kaufmann zum hochkarätigen Liederabend ins Große Festspielhaus. Auf dem Programm stehen Werke von Richard Strauss und Gustav Mahler. Der Liederabend mit Kaufmann hat sich in den Jahren als Fixpunkt der Salzburger Festspiele etabliert und bringt immer wieder Neues auf die Bühne.

Jonas Kaufmann, Diana Damrau und Helmut Deutsch © Julia Wesely

Seit seinem Debüt an der Metropolitan Opera New York im Jahr 2006 gehört Jonas Kaufmann zu den Topstars der Klassik. Nach Engagements in Saarbrücken, Stuttgart, Frankfurt, Hamburg und Mailand ging er 2001 an das Opernhaus Zürich. Von dort aus begann seine internationale Karriere mit Auftritten an der Lyric Opera Chicago, der Pariser Opéra, dem Royal Opera House, Covent Garden, in London, der Mailänder Scala, der Deutschen Oper und der Staatsoper Berlin, der Wiener Staatsoper sowie bei den Festspielen in Bayreuth und Salzburg.