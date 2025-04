In "Das Ministerium der Zeit" sind plötzlich Zeitreisen möglich!

Was für ein Debüt! Kaliane Bradley hat bereits zahlreiche Kurzgeschichten publiziert, 2022 gleich zwei Literaturpreise gewonnen. Nun ist der erste Roman der britisch-kambodschanischen Autorin auf Deutsch (und gleichzeitig in vielen anderen Sprachen) erschienen.



© Penguin

Hier sind Zeitreisen möglich

Charmant. Das Ministerium der Zeit war im englischen Original ein Hit und geistert derzeit auf vielen Insta-Seiten herum. Es ist ein charmanter Roman über Zeitreisen: Eine junge, ambitionierte Frau – sie wird nur die Brücke genannt – beginnt einen neuen, gut bezahlten Job. Eingangs wird ihr trocken mitgeteilt, dass sie nun für Zeitreisende zuständig ist, die für Experimente aus der Vergangenheit geholt wurden.

© Robin Christian

Beistand

Der Ich-Erzählerin wird Captain Gore zugewiesen, der sich 1847 auf einer Arktis-Expedition befand, aus der er unsanft gerissen wurde. Die Aufgabe der Brücke ist es, ihm in allen Belangen beizustehen. Beide kommen einander näher und bald ist nicht mehr klar, was das Ministerium wirklich vorhat.Vergnüglich. Die Autorin fühlt sich in ihre Geschichte ein, erzählt klug, keck und sehr fantasievoll von diesem speziellen Setting.Das Lesen ist eine große Freude, nicht zuletzt, weil Zeitreise-Storys einen besonderen Reiz ausüben.