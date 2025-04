Erst im Jänner wurde die Biografie des verstorbenen Pontifex veröffentlicht.

Am Ostermontag ist er verstorben, heute wird er feierlich in Rom begraben – die letzten Tage standen ganz im Zeichen des Ablebens von Papst Franziskus. Bücher. Doch das geistige Vermächtnis des Pontifex lebt weiter, auch sein verschriftlichtes. Zu Lebzeiten sind von Franziskus spirituelle Bücher wie Du bist wundervoll – Vom Mut, seine Träume zu leben, Der Name Gottes ist Barmherzigkeit oder Auf den Spuren Jesu erschienen.

Mehr zum Thema

© Getty Images

Persönliches und starke Anliegen

. Erst im Jänner ist die Papst-Autobiografie Hoffe zeitgleich in 80 Sprachen veröffentlicht worden. Damit wurde er zum ersten Vertreter dieses Amtes, dessen Biografie zu Lebzeiten erschien. Das Buch gewährt nicht nur sehr persönliche Einblicke in die Kindheit oder Hobbys (Fußball!) von Franziskus, dessen bürgerlicher Name Jorge Mario Bergoglio lautete, sondern auch in seine eigenen Ansichten zu Kirchenfragen. Geschätzt für seine Grundwerte Die Kernanliegen seines Pontifikats waren - und dafür wurde Franziskus auf der ganzen Welt geschätzt: Friede, Klimaschutz, soziale Gerechtigkeit. Was er ablehnte, ist auch deutlich: Franziskus spricht sich im Buch gegen Populismus und die Ausgrenzung von Migranten aus und mahnt zur Vorsicht beim Umgang mit neuen Technologien.