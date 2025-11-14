Alles zu oe24VIP
„Körperwelten“ zeigen was uns krank macht
© Gunther von Hagens‘ KÖRPERWELTEN, Institut für Plastination, Heidelberg, www.koerperwelten.de

Ausstellungs-Hit

„Körperwelten“ zeigen was uns krank macht

Von
14.11.25, 14:00
Teilen

Ab Freitag, 21. November geht's im Studio F der Stadthalle wieder ins Eingemachte. Die neue Körperwelten-Schau „Am Puls der Zeit“ liefert faszinierende Einblicke in Anatomie und Wissenschaft. 

57 Millionen Besucher weltweit und faszinierende Einblicke in Anatomie und Wissenschaft. Nach 6-jähriger Pause feiert die spektakuläre Ausstellung Körperwelten am Freitag (21. November) ihr Wien-Comeback. Im Studio F der Wiener Stadthalle zeigen Plastinator Dr. Gunther von Hagens und Kuratorin Dr. Angelina Whalley bis zum 22. März ein Reise in die Tiefen des menschlichen Körpers, die gleichermaßen wissenschaftlich fundiert und emotional berührend ist.

© Gunther von Hagens‘ KÖRPERWELTEN, Institut für Plastination, Heidelberg, www.koerperwelten.de

© Gunther von Hagens‘ KÖRPERWELTEN, Institut für Plastination, Heidelberg, www.koerperwelten.de

Die gezeigten Plastinate stammen aus dem Körperspende-Programm des Instituts für Plastination in Heidelberg, bei dem mittlerweile mehr als 21.000 Menschen registriert sind.

© Gunther von Hagens‘ KÖRPERWELTEN, Institut für Plastination, Heidelberg, www.koerperwelten.de

© Gunther von Hagens‘ KÖRPERWELTEN, Institut für Plastination, Heidelberg, www.koerperwelten.de

Beim bereits 4. Wien-Stopp gewährt die neue Körperwelten-Schau unter dem Motto „Am Puls der Zeit“ einen modernen Blick auf Gesundheit und Lebensstil sowie einen Appell an das bewusste Leben im 21. Jahrhundert. Die Ausstellung zeigt eindrucksvoll, wie unser Körper funktioniert – und was ihn krank macht. „Wir laden damit die Wiener ein, über die eigene Gesundheit nachzudenken,“ so Whalley.

